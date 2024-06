Nico Robin da One Piece è molto estiva in questo cosplay in piscina di todopokiecos

One Piece è una saga che ci porta in mezzo ai mari, ma coloro che hanno mangiato un frutto del diavolo non possono nuotare. Per fortuna Nico Robin in questo cosplay non è in acque troppo profonde perché altrimenti dovremmo andare a salvarla. todopokiecos ci propone ora il proprio cosplay di Nico Robin in versione estremamente estive

Ricordiamo che Nico Robin ha mangiato il Frutto del diavolo Fior Fior che le permette di far apparire parti del proprio corpo su qualsiasi superficie. Si tratta di una capacità che le dà grande versatilità sul campo di battaglia e la rende perfetta per immobilizzare gli avversari meno attenti.