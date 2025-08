Hermione nel cosplay di effyofficiel ci fa luce dentro il castello di Hogwarts

Nel mentre la serie TV di Harry Potter avanza con i lavori, il mondo del cosplay non è da meno e continua a proporre le proprie creazioni ispirate al mondo del maghetto londinese. Hermione Granger, in particolar modo, è uno dei personaggi più amati in circolazione e possiamo vedere ora il cosplay realizzato da effyofficiel.

Ricordiamo che Hermione Granger è uno dei personaggi principali della serie, amica di Harry e grande strega, sia per il proprio talento che per la propria passione per lo studio approfondito. Hermione è inoltre nata Babbana, ovvero in una famiglia di non maghi.