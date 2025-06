Hermione nel cosplay di aki_rouse evoca un perfetto Patronus come in Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Harry Potter è sempre molto amato in rete e il mondo del cosplay gli dà spesso spazio, come ci permette ad esempio ora di vedere aki_rouse in un cosplay di alta qualità. La ragazza ha infatti ricreato in cosplay Hermione Granger, mettendola in mostra mentre esegue una magia molto famosa della serie.

Hermione Granger è uno dei personaggi principali della serie di Harry Potter: è una nata Babbana, ovvero proviene da una famiglia senza poteri magici, ma è molto dotata e soprattutto una grande studiosa.