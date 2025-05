Hermione Granger nel cosplay da Harry Potter di Pinky Pink non è solo ottimo, ma è in un ambiente perfetto

Hermione è una strega molto dotata e soprattutto una grande studiosa che adora apprendere. Ama anche seguire le regole, ma sa quando infrangerle per il bene dei suoi amici e per aiutare gli altri. La ragazza è una dei migliori amici di Harry nella serie e nei film è interpretata da Emma Watson .

Le foto del cosplay di Hermione

Pinky Pink ci propone il proprio cosplay di Hermione con la classica divisa scolastica di Grifondoro. Le vesti, la parrucca e anche gli oggetti di scena come la bacchetta sono tutti ottimi, ma ad aiutare molto è anche l'ambiente scelto per le fotografie. Parliamo del bar Hex Cocktail a Bangkok, in Thailandia. Con il suo stile magico, come di un dungeon fantasy, è una perfetta ambientazione per un cosplay di Hermione.

Se amate il personaggio, ecco Hermione nel cosplay di little.scarlet.flower è perfetta e ha anche una vera civetta identica ad Edvige. Come non citare poi il cosplay di Hermione di immeari porta il personaggio di Harry Potter a Villa Malfoy. Chiudiamo con Hermione Granger nel cosplay di immeari da Harry Potter è uscita di notte dalla camera.