Il cosplay di Hermione di immeari porta il personaggio di Harry Potter a Villa Malfoy

Il mondo di Harry Potter è denso di personaggi, ma il trio protagonista rimane il preferito di molti. Hermione ad esempio è molto amata, soprattutto nel mondo del cosplay nel quale viene ricreata in vari modi regolarmente. Ora ad esempio possiamo vedere il cosplay di Hermione realizzato da immeari.

Hemione Granger è uno dei personaggi principali di Harry Potter. La ragazza è una nata babbana, ovvero da una famiglia non magica. Si tratta di una studentessa di primissimo livello, dotata nella magia così come nello studio. Sebbene fissata con le regole, è in grado di infrangerle quando i suoi amici sono in pericolo o l'intero mondo magico ne ha bisogno.