I giochi horror di Suda51 per PlayStation stanno finalmente per essere tradotti in inglese

Sembra che presto potremo giocare ai primi due giochi della serie Twilight Syndrome in lingua inglese, grazie a una traduzione realizzata da un gruppo di appassionati. Per chi non lo sapesse, furono diretti da Suda51, al secolo Gōichi Suda, diventato famoso per titoli quali Killer 7 e No More Heroes. In effetti il suo passaggio all'horror su PlayStation fu una scelta particolare, visto che prima aveva lavorato solo a dei giochi di wrestling (della serie Super Fire Pro Wrestling). Va detto che poi è diventato un po' il suo marchio di fabbrica, anche se il nostro ha sempre riletto il genere in modo originale ed eccentrico.