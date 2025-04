Marathon ha fondamenta granitiche: la prova dell’alpha

Dopo aver provato l'alpha di Marathon abbiamo la certezza che le fondamenta del gioco, sia a livello tecnico, sia artistico, sono incredibilmente solide. Eppure il suo successo dipenderà da cosa Bungie deciderà di costruirci sopra. Il genere degli extraction shooter non è per tutti, ma gli autori di Halo e Destiny, già in questo stadio di alpha, sono riusciti a rimuovere molta della frustrazione insita al genere. Sì, alla morte si perdono tutti gli oggetti e le armi che si hanno addosso (sia quelli con cui si è partiti, sia quelli trovati in giro), ma un kit di equipaggiamento di base è sempre disponibile all'acquisto per una manciata crediti di gioco e anche entrando in partita a mani vuote, bastano pochi minuti e un piccolo aiuto dei compagni di squadra per ritrovarsi già armati e pronti.

L'altra trovata per evitare delusione e rabbia alla fine di una partita andata male è legata al modo in cui le missioni principali non richiedano a chi gioca di sopravvivere all'intera partita per poter essere completate. In questo modo la progressione non è in alcun modo ostacolata mentre si imparano i sistemi di gioco e mentre si familiarizza con il sublime gunplay di Bungie.