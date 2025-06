Marathon è stato rimandato: Bungie spiega cosa cambierà

Bungie ha ufficialmente confermato che Marathon , lo sparatutto di estrazione in sviluppo presso il team di Destiny, è stato rimandato. Per il momento non è stata confermata una nuova data di uscita che sarà svelata questo autunno.

Le parole di Bungie sul rimando

Bungie spiega: "Vi ringraziamo non solo per il vostro appassionato feedback all'annuncio di Marathon e sul playtest dell'Alpha, ma anche per la vostra pazienza mentre ci prendevamo il tempo di ascoltare il vostro feedback e di tracciare le nostre prossime mosse."

"Attraverso ogni commento e conversazione in tempo reale sui social media e su Discord, la vostra voce è stata forte e chiara. L'abbiamo presa a cuore e sappiamo che abbiamo bisogno di più tempo per rendere Marathon un gioco che rifletta davvero la vostra passione. Dopo molte discussioni all'interno del nostro team di sviluppatori, abbiamo deciso di ritardare l'uscita del 23 settembre."

"Il test Alpha ci ha dato l'opportunità di calibrare e focalizzare il gioco su ciò che lo renderà unico e avvincente: la sopravvivenza sotto pressione, il mistero dietro ogni angolo, le sfide endgame simili a quelle dei raid e il combattimento FPS di alta qualità di Bungie."

"Stiamo usando questo tempo per dare al team la possibilità di creare l'esperienza intensa e ad alta posta in gioco su cui si basa un titolo come Marathon. Ciò significa approfondire il rapporto tra gli sviluppatori e le voci più importanti del gioco: i giocatori. Nei prossimi mesi continueremo i test a numero chiuso (includendo i partecipanti all'Alpha) per fornire aggiornamenti del gameplay e testare le nuove funzionalità non appena saranno online."