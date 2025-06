Pik-Sen Lim è morta: era la voce delle sequenze di apertura di Dark Souls

La carriera di Pik-Sen Lim, in breve

Secondo il Malay Mail, l'attrice nata a Penang è apparsa in numerosi ruoli nel corso degli anni, tra cui Doctor Who nel ruolo di Chin Lee in The Mind of Evil. Lim si è anche guadagnata fama internazionale per il ruolo di Chung Su-Lee in Mind Your Language, una commedia britannica degli anni Settanta.

È apparsa anche in serie come Coronation Street e Spearhead, oltre che in telefilm americani come Vampire Academy e The Nevers. Per quanto riguarda il cinema, Lim ha interpretato il Killer Cleaner in Johnny English Reborn.

L'attore Daniel York Loh ha condiviso un omaggio su Instagram, ricordando di aver visto Lim in Mind Your Language prima di lavorare con lei in spettacoli teatrali, letture e workshop.

"Era così affettuosa, spiritosa, brillantemente scabrosa e assolutamente onesta riguardo al male che questa industria fa agli attori del nostro livello, a differenza di molti altri che cercano di mascherarla", ha detto Loh. "Ci mancherai molto, ma grazie, Pixi, per aver benedetto le nostre vite con la tua presenza unica".

Qui sopra potete riascoltare la sequenza di apertura di Dark Souls per godervi ancora una volta la notevole interpretazione di Pik-Sen Lim.

Ovviamente facciamo le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che in qualche modo sono stati segnati da Lim.