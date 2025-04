La patch di Silent Hill 2 che aggiunge il doppiaggio in italiano si aggiorna

Valerio Mammolotti di Voci nella Nebbia ci ha comunicato di un nuovo, grosso aggiornamento in arrivo per il doppiaggio italiano del remake di Silent Hill 2.

Come saprete, il remake di Silent Hill 2 ha i sottotitoli in italiano, ma non è doppiato nella nostra lingua. Dell'impresa di farlo parlare in italiano si sta occupando Voci nella Nebbia, progetto nato dalla collaborazione di "DoppioGioco Team" di Gioele Stella e "Dubbin'Games" di Valerio Mammolotti.