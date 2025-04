Pro Controller e i Joy-Con Rosso-Blu per Nintendo Switch 2 sono in prenotazione su Amazon

In entrambi i casi, come detto, si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito , ovvero se ci fosse uno sconto dopo che avete fatto il vostro ordine, il nuovo prezzo più basso sarebbe applicato automaticamente alla vostra prenotazione. Il pagamento avviene solo al momento della spedizione e la prenotazione è gratuita.

Le caratteristiche dei controller per Nintendo Switch 2

Il Pro Controller per Nintendo Switch 2 è una nuova versione del Pro Controller dell'attuale console della casa di Kyoto. Propone il Pulsante C, che serve per avviare la GameChat e che non è presente sul vecchio controller. Inoltre, sul retro ci sono anche i nuovi pulsanti GL & GR, che è possibile assegnare a pulsanti già esistenti. Potete collegare le vostre cuffie con presa jack e leggere gli Amiibo.

Controller Joy-Con Rosso-Blu nella sua confezione

Il set da due Controller Joy-Con Rosso-Blu per Nintendo Switch 2 è lo stesso incluso con ogni console al lancio. Sono perfetti per poter giocare con altre persone in locale. Questo nuovo modello è più grande, con pulsanti e stick più comodi per la mani adulte. Si collegano magneticamente a Nintendo Switch 2.