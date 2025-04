Le classifiche giapponesi vedono Nintendo Switch in netto vantaggio su PS5, nonostante l'arrivo di Switch 2

Famitsu ha pubblicato le classifiche dei giochi e le console più vendute in Giappone tra il 14 e il 20 aprile, che vede ancora una volta un netto vantaggio di Nintendo Switch, sia lato software che hardware.

Over Requiemz di Idea Factory si aggiudica la vetta della classifica dei giochi più acquistati nella settimana di debutto, superando Super Mario Party Jamboree e il sempreverde Minecraft. La top 10 è interamente dominata da giochi per Nintendo Switch, inclusi classici come Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons. L'eccezione è Monster Hunter Wilds per PS5, classificato al quinto posto.