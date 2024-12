Vediamo il secondo teaser del doppiaggio in italiano del remake di Silent Hill 2

Il progetto di doppiaggio in italiano del remake di Silent Hill 2 non si arresta, per la gioia di tutti, come dimostra la pubblicazione del secondo teaser. A lavorarci non è direttamente Konami, ma un team completamente indipendente formato da "DoppioGioco Team" di Gioele Stella e "Dubbin'Games" di Valerio Mammolotti, la cui sinergia ha dato vita al progetto "Voci nella nebbia", mirato appunto a far parlare per la prima volta nella nostra lingua il celebre horror psicologico.