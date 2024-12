La Gex Trilogy è stata rinviata, vediamo a quando

La raccolta Gex Trilogy non ce la farà a uscire nel 2024, ma arriverà nel 2025 , in data ancora da destinarsi, come annunciato dall'editore Limited Run Games. Probabilmente si tratta dell'annuncio più stringato di sempre, visto che è formato solo da un'immagine di Gex davanti a un'automobile, con scritta la nuova finestra di lancio.

I Gex

Come saprete, la racconta Gex Trilogy includerà le edizioni rimasterizzate (più che altro aggiornate con il Carbon Engine) dei tre giochi con protagonista il brillante geco: Gex, Gex: Enter the Gecko e Gex 3: Deep Cover Gecko. Si tratta di platform game pubblicati tra il 1995 e il 1999, sviluppati da Crystal Dynamics.

Il Carbon Engine è un motore proprietario di Limited Run Games pensato appositamente per rimasterizzare i vecchi giochi, che parte dall'emulazione degli stessi, ma consente di modificare vari elementi, come l'interfaccia e il sonoro, oltre che di aggiungere nuove funzioni come trofei e obiettivi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Gex Trilogy è in sviluppo per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X e S. Come sempre accade per i giochi di Limited Run Games, saranno pubblicati sia in formato digitale che in formato fisico, per la gioia di tutti i collezionisti.