Pochi se lo ricorderanno, ma il geco verde ebbe un'importanza non banale per chi bazzicava in quell'humus di plaftorming secondario messo in penombra dai vari Mario e Sonic. Parliamo di quelle micro-icone, un po' meme, alla Bubsy, alla Zool, che sembrava dovessero rompere tutto, ma invece furono dimenticate presto, un po' un Crash, un Banjo o uno Spyro che non ce l'hanno fatta. Gex riuscì quantomeno a ritagliarsi una sua nicchia di esistenza, passando dalle due alle tre dimensioni, cambiando pelle ed evolvendosi, ma sempre mantenendo l'anima da collectathon a basso budget.

Gechi in poltrona

Gli anni '90, per chi li ha vissuti, sono ruotati attorno quel cassone quadrato, tanto amato, chiamato tubo catodico, o più comunemente noto come TV. Ci abbiamo passato la vita, la gioventù, tra critiche e passioni, quanto tempo ci abbiamo passato davanti. Gex è stato disegnato intorno a questo concetto, un geco drogato di televisione che viene trascinato proprio dentro, alla TV.

Gex, nonostante il suo adagiarsi su crismi di gameplay noti, ebbe il pregio di fornire buona personalità sia alla mascotte, sia ai livelli proposti

Com'è, oggi, nel 2025, rimettere le mani su Gex? Strano ma fedele, se non altro: Limited Run ha fatto un lavoro egregio di conversione e girare per i livelli di Gex, in cerca del telecomando per avanzare nei livelli, è sempre piacevole. La domanda, ora, è sempre la seguente: meglio un lavoro antico di 30 anni o uno quasi riportato alla pari su console e comandi odierna, o meglio un lavoro antico restaurato e ammodernato nel flusso ludico? Gex, per l'epoca in cui uscì, non era brutto, anzi: il problema è che uscì come una sorta di esclusiva 3DO quando il genere dei platform 2D era già bello ricco di esponenti.

A poco servì uscire anche su PlayStation, le sue fortune non migliorarono nonostante uno stile tanto fumettoso e una discreta personalità dei livelli.

Gex: Enter the Gecko, il secondo episodio, cambia un po' la struttura, aggiunge una dimensione, passiamo da un'esplorazione semi-lineare a una struttura molto più simile ai collectathon tanto in voga nel secondo lustro degli anni '90. La conversione moderna è attenta a rispettare il software originale, con tutti i limiti del caso in termini di poligoni, ricchezza del mondo, ma soprattutto flusso ludico.

Con Gex 2, il team si giocò la carta delle tre dimensioni, nel bene e nel male: bene perché diede respiro all'opera, male perché buona parte della personalità del primo Gex si perse per strada

Crystal Dynamics non era maestra del genere e si vede: l'esplorazione non ha particolare ritmo e il gusto di avanzare, raccogliere e scoprire è limitato, nonostante nel complesso Gex 2 ebbe un discreto seguito, che ne giustificarono un terzo episodio, migliorato e arricchito. A parte questo, la conversione gira dignitosamente sulle piattaforme moderne, senza strafare, con tutti i crismi estetici del caso, come schermo originale e filtro CRT, l'importante è saper digerire tutt'oggi una gestione della fisica e delle compenetrazioni non sempre onesta.