Gex Trilogy ha una data di uscita e un trailer con tutte le novità

Gex Trilogy ha una data di uscita: la raccolta rimasterizzata sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a partire dal 16 giugno in formato digitale, mentre la versione retail prodotta da Limited Run Games arriverà entro la fine dell'anno.

Com'è possibile vedere nel trailer con le novità, la remaster vanterà una grafica in widescreen, un sistema di controllo ottimizzato per gli stick analogici e naturalmente un boost per quanto concerne risoluzione e frame rate.

Il publisher aprirà le prenotazioni per le edizioni fisiche domani, 9 maggio, e le chiuderà il 6 luglio. Sarà possibile effettuare il preorder della standard edition da 39,99 dollari, della Classic Edition da 74,99 dollari (che include anche una custodia steelbook e un poster), e della Tail Time Edition da 199,99 dollari.

Quest'ultima vede la presenza di tutti i contenuti della Classic Edition, con l'aggiunta di una figura gonfiabile di Gex da 91 centimetri, una statuetta da 18 centimetri, carte da collezione, una spilla a tema e un box da collezione con artwork di Yoshitaka Amano.