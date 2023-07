Gex Trilogy annunciato per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Switch e PC

Limited Run Games ha unito le forze con Square Enix per annunciare Gex Trilogy per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Nintendo Switch e PC (via Steam). Si tratta di una raccolta che includerà Gex, Gex: Enter the Gecko e Gex 3: Deep Cover Gecko.

Gex torna su PC e console grazie al Carbon Engine

Come nel caso della riedizione di Tombi! per piattaforme moderne, anche nel caso di Gex Trilogy i tre giochi non saranno dei remake e delle remaster, piuttosto delle versioni aggiornate tramite il Carbon Engine.

Si tratta di un software proprietario di Limited Run Games creato con l'obiettivo di dare nuova vita a giochi datati e che per vari motivi risultano rari e difficili da reperire. Sfrutta l'emulazione come base per poi aggiungere e modificare vari elementi, tra cui interfaccia, sonoro e funzionalità come i trofei e gli obiettivi. Insomma, sicuramente ci saranno delle novità, anche dal punto di vista grafico, ma per il momento non sono stati condivisi altri dettagli in merito.

Allo stesso modo non sappiamo ancora prezzo e data di uscita di Gex Trilogy, ma come tutti i giochi pubblicati da Limited Run Games, arriverà sia in formato digitale che in un'edizione fisica, per la gioia di tutti i fan della serie.