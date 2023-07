Microsoft e Activision: l'FTC ha fatto appello alla decisione del giudice

"La sentenza della Corte distrettuale chiarisce in modo inequivocabile che questa acquisizione è positiva sia per la concorrenza che per i consumatori", ha riferito Smith. "Siamo delusi che la FTC continui a perseguire quello che è diventato un caso palesemente debole e ci opporremo a ulteriori tentativi di ritardare la possibilità di andare avanti".

Brad Smith , il presidente di Microsoft, ha commentato la decisione dell'antitrust statunitense con un comunicato inviato alla redazione di The Verge, che riportiamo di seguito:

La FTC ha presentato un avviso di ricorso, ma non conosceremo le argomentazioni dell'antitrust fino a quando non verrà presentato alla Corte d'Appello.

Confermando le voci di corridoio delle scorse ore, la FTC statunitense ha annunciato di voler ricorrere in appello contro il verdetto emesso dal giudice Jacqueline Scott Corley che ha negato l'ingiunzione preliminare per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

L'FTC può ancora bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard?

In ogni caso, l'obiettivo dell'FTC dovrebbe essere quello di ottenere il prima possibile un prolungamento dell'ordine restrittivo attualmente in vigore sull'acquisizione, che terminerà alle 08:59 italiane del 15 luglio. In questo modo teoricamente potrebbe impedire che la manovra venga finalizzata entro il 18 luglio, il termine ultimo concordato tra Microsoft e Activision Blizzard.

Il problema, in primo luogo, è che la decisione della Corte d'Appello potrebbe non arrivare entro questa scadenza. In secondo luogo, è tutto da vedere se la richiesta dell'FTC verrà accolta, considerando che fino ad ora le motivazioni e i temi portati avanti dall'antitrust statunitense si sono dimostrati lacunosi e poco persuasivi.

Insomma, nonostante quest'ultima mossa per bloccare l'acquisizione, è improbabile che l'FTC riuscirà a ottenere risultati significativi, visto che Microsoft sembrerebbe in procinto di finalizzare l'acquisizione di Activision Blizzard nei prossimi giorni.

A tal proposito, poche ore fa è arrivata la notizia che molto probabilmente Activision Blizzard il 17 luglio lascerà il NASDAQ, un segno che il completamento della manovra è imminente.