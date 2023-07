Tombi! annunciato per PS5, PS4, Nintendo Switch e PC, torna il grande classico PS1

Limited Run Games e lo studio di sviluppo Whoopee Camp pubblicheranno Tombi! , il grande classico dell'era PS1 del 1997 conosciuto in USA come "Tomba!", su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC in una versione migliorata tramite l'ausilio del software di emulazione Carbon Engine . L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra la sequenza di apertura del gioco, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Tombi! torna su console e PC grazie al Carbon Engine

Il Carbon Engine con cui verrà realizzata questa riedizione di Tombi! è un software di emulazione creato internamente da Limited Run Games che permette al publisher di produrre port molto accurati e con il quale mira a dare nuova vita a giochi rari, molto ricercati o altrimenti non più disponibili e renderli accessibili a più consumatori, collezionisti e sviluppatori. Il programma usa l'emulazione come base, per poi creare elementi come interfaccia utente, rendering, audio, gestione dei dati, input dei controller e altre funzionalità, come i trofei.

Non parliamo dunque di un vero e proprio remake, piuttosto di una versione aggiornata che sicuramente vanterà diverse migliorie, che tuttavia non sono state ancora svelate dal Limited Run Games.

Allo stesso modo non sono stati indicati prezzo e data di uscita, dunque non ci resta che attendere per saperne di più.