Genshin Impact: il cosplay di Nilou di marell_rin è una replica perfetta

Genshin Impact continua a riscuotere grande successo in tutto il mondo, con il suo cast che si allarga di aggiornamento in aggiornamento. Uno dei personaggi più apprezzati dell'arco narrativo dell'esotica regione di Sumeru è senza dubbio Nilou, di cui possiamo ammirare il cosplay realizzato da marell_rin.

Nilou è una delle aggiunte più recenti del cast sempre in evoluzione di Genshin Impact. Si tratta di un personaggio 5 stelle, ovvero della massima rarità, che sfrutta fendenti acquatici eseguiti come se fossero dei passi di danza per danneggiare i nemici e potenziare le reazioni elementali dei compagni. Proviene da Sumeru, una regione ispirata al Medio Oriente e il sud dell'Asia, e il suo design è chiaramente ispirato a quelle delle danzatrici del ventre.

Difficile muovere qualche critica al cosplay di marell_rin, che come possiamo vedere nel post di Instagram qui sotto è davvero molto fedele al personaggio originale. In particolare il costume di Nilou è stato rappresentato alla perfezione con grande attenzione per i particolari.

