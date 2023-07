Sony: investimenti per 2,13 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo dei live service

Sony GaaS

Sony è ormai completamente presa dai live service

Stando all'articolo di Nikkei, l'investimento sarà fatto prima della fine dell'anno fiscale 2024 (quello corrente che si chiuderà il 31 marzo 2024) ed equivarrà al 40% dei costi di ricerca e sviluppo dell'intera compagnia.

In concomitanza con lo svelamento dell'ingente investimento, il gruppo Sony ha espresso il desiderio di puntare verso un modello che sia maggiormente concentrato sui titoli live service. Come specificato dalla fonte, a Sony manca ancora un successo nel campo e sta cercando in tutti i modi di costruirlo.

Insomma, PlayStation ha ormai esplicitamente cambiato focus, passando dall'essere un marchio legato soprattutto ai grossi blockbuster single player, a uno che sta cercando di sfondare in ambito live service, sacrificando tutto il resto.

Alla luce delle nuove rivelazioni emerge ancora più prepotentemente la strategia seguita negli ultimi anni, tra acquisizioni mirate di studi come Bungie, progetti come The Last of Us Online e l'annuncio di 12 live service in lavorazione, di cui alcuni si sono visti durante l'ultimo State of Play.

Stando a Nikkei, entro la fine dell'anno fiscale 2026 Sony intende allocare il 60% delle risorse di sviluppo per PS5 sui live service, data entro cui dovrebbero essere lanciati molti dei titoli del genere attualmente in sviluppo.

Nell'articolo si parla anche del desiderio di Sony di fare breccia nel business dei metaversi, ma senza fornire troppe specifiche.