Sony acquisisce Bungie: Jim Ryan commenta l'accordo e dice di guardare oltre le console

Jim Ryan, il presidente e CEO di Sony, ha annunciato con grande soddisfazione l'acquisizione di Bungie da parte della sua compagnia e ha scelto di commentare l'affare sul PlayStation Blog, tramite una lunga lettera che chiarisce diversi punti, davvero interessanti, compreso il guardare oltre le console.

Il primo punto chiarito riguarda cosa interessa in particolare a Sony di Bungie, ossia la sua capacità di sviluppare e gestire dei GaaS (game as a service): "Bungie ha creato due dei franchise più iconici del mondo dei videogiochi, Halo e Destiny, e ha una grande capacità nel dare alla comunità dell'esperienze su larga scala incredibilmente coinvolgenti, tramite dei giochi che si sviluppano ed evolvono nel tempo."

Di base Ryan ha confermato che l'acquisizione di Bungie è mirata proprio a far arrivare alla comunità PlayStation dei giochi servizi forti. Ma in un passaggio successivo, il discorso si fa ancora più chiarificatore, perché Ryan parla dell'ambizione di Sony di portare la piattaforma PlayStation oltre le console: "I successi di Bungie nella pubblicazione multipiattaforma e nel giochi live service ci aiuteranno a realizzare le nostre ambizioni di portare PlayStation oltre le console e di far crescere il nostro pubblico potenziale."

Quindi Ryan ha ribadito che Bungie "rimarrà indipendente e multipiattaforma, avrà libertà creativa e i suoi successi nello sviluppo e nel lancio di franchise di grande successo nel genere degli sparatutto fantascientifici saranno complementari al portfolio di proprietà intellettuali di Sony."

Come se non lo si fosse ormai capito, Ryan ha continuato a specificare che Bungie svilupperà e aiuterà a sviluppare diversi live service per e con i PlayStation Studios e che potrebbe anche curare giochi di altre IP PlayStation, visto che ormai fa parte della famiglia.