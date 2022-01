Sony PlayStation compra Bungie per 3.6 miliardi di dollari: rimarrà multipiattaforma

Sony Interactive Entertainment ha annunciato oggi un accordo per acquisire Bungie per 3,6 miliardi di dollari.

Dopo la chiusura dell'accordo, Bungie sarà "una filiale indipendente" di SIE gestita da un consiglio di amministrazione composto dall'attuale CEO e presidente Pete Parsons e il resto dell'attuale team di gestione dello studio.

Sony ha detto che Bungie rimarrà uno studio multipiattaforma, con l'opzione "di auto-pubblicare e raggiungere i giocatori ovunque essi scelgano di giocare". Al momento, lo studio sta lavorando al mantenimento di Destiny 2, espandendo il franchise di Destiny e lavorando su nuove IP.

PlayStation Studios

"Abbiamo collaborato con successo con Bungie fin dall'inizio del franchise di Destiny, e non potrei essere più entusiasta di dare ufficialmente il benvenuto allo studio nella famiglia PlayStation", ha detto il presidente e CEO di SIE Jim Ryan. "Questo è un passo importante nella nostra strategia per espandere la portata di PlayStation a un pubblico molto più ampio. Capiamo quanto la comunità di Bungie sia vitale per lo studio e non vediamo l'ora di sostenerli mentre rimangono indipendenti e continuano a crescere. Come Bungie, la nostra comunità è al centro del DNA di PlayStation, e la nostra passione condivisa per il giocatore e la costruzione del miglior posto per giocare si evolverà ulteriormente".

Parsons ha detto che Sopy PlayStation ha sostenuto il duplice obiettivo dello studio di creare forme di intrattenimento che abbraccino le varie generazioni, pur rimanendo creativamente indipendente.

"Sia Bungie che SIE credono che i mondi di gioco siano solo l'inizio di ciò che la nostra IP diventerà", ha detto Parsons. "I nostri universi originali hanno un immenso potenziale e, con il supporto di SIE, spingeremo Bungie a diventare una società globale di intrattenimento multimediale dedicata alla realizzazione della nostra visione creativa".