Shadow Warrior 3: data d'uscita ufficiale svelata da un nuovo trailer

L'editore Devolver Digital e lo sviluppatore Flying Wild Hog hanno pubblicato un nuovo trailer di Shadow Warrior 3 con cui ha annunciato la data d'uscita ufficiale: il 1 marzo 2022, su PC, Xbox One e PS4. Da notare che sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S, per cui però si parla di versioni specifiche in futuro (anche se non confermate).

Il video in sé mostra il gioco in una versione praticamente definitiva, confermandone i toni ultra violenti e goliardici. Particolarmente marcato il gore, tra teste mozzate, schizzi di sangue ovunque e armi pensate appositamente per causare più dolore possibile ai demoni (e non solo). Nel video c'è anche una sorpresa finale, che lascia intravedere la possibilità di uno scontro con un nemico colossale. Che sia una delle sorprese che ci aspettano in Shadow Warrior 3? Speriamo che tanta bellezza non venga oscurata dal periodo particolarmente ricco di uscite.

Leggiamo una descrizione ufficiale del gioco tratta dal PlayStation Blog:

La premessa del nostro gioco è semplice. Vestirete i panni di un ex-mercenario Yakuza, le cui abilità di combattimento fulmineo sono eguagliate solo dalle sue arguzie. La storia inizia dopo il climax apocalittico di Shadow Warrior 2. Mentre il mondo era sull'orlo della distruzione, avete accidentalmente aperto la cella di una prigione multidimensionale che contiene un enorme drago divoratore di mondi. Ora, nel mezzo di un paesaggio infernale apocalittico e, cosa più importante, dopo aver perso il vostro mojo, siete costretti a collaborare con il vostro arcinemico, l'ex miliardario Orochi Zilla, e la maga suprema Motoko, appena reclutata, per rimediare ai vostri errori. Tuttavia, la strada per la redenzione è costellata non solo da demoni Yokai cattivissimi, ma anche da un'altrettanto dannosa sfiducia nella vostra squadra di eroi da quattro soldi.

Per sconfiggere questo perfido drago, dovrete risvegliare un potere intrappolato in un artefatto degli Antichi. Sfortunatamente, gli Antichi furono divorati dal drago durante l'evento apocalittico, ma c'è un ultimo oggetto che può ancora essere usato per perforare le sue scaglie impenetrabili: la maschera di Hoji, un cimelio del vostro amico defunto, l'unico che avevate. Per risvegliare quel potere, i due dovranno chiedere aiuto a Motoko, l'ultima maga rimasta della Confraternita Kumo, un'organizzazione così segreta che nessuno sa cosa fa, tanto meno il motivo della sua esistenza o l'ubicazione del suo circolo. E quel procione che avete visto nel trailer? È un Tanuki, una rappresentazione del potere di Motoko, uno spirito guardiano. Per quanto sia carino all'apparenza, combatte come un demone, puzza come un bidone della spazzatura e mangia praticamente di tutto.

E aspettate a vedere l'azione di gioco. È un tripudio di libertà: potrete usare qualsiasi approccio stuzzichi la vostra fantasia. Volete scendere in campo ad armi spiegate? Nessun problema. Avete voglia di una rissa e vorreste ridurre i mostri in carne macinata con una katana? Fate pure. Inutile trattenersi: scatenatevi e basta! Anzi, perché non combinarli tutti e iniziare con le pistole, poi passare al chi-blast, lanciarsi verso la salvezza con un rampino e ravvivare il tutto con delle fantastiche mosse finali? Una volta che avrete imparato a unire tutti questi stili, diventerete una vera forza della natura!

Il sistema di aggiornamento vi offrirà ancora più opportunità di scatenarvi con i mostri quando si tratterà di combatterli. Le arene in cui lotterete sono state progettate specificamente per incoraggiarvi a utilizzare tutti gli stili di combattimento sopra menzionati, combinandoli come volete. L'unico limite è la vostra immaginazione e i livelli classici usati per mantenere la coerenza nella trama.