Bungie: l'acquisizione di Sony era così segreta che molti dipendenti l'hanno appena scoperta

È notizia di pochi minuta fa che Sony PlayStation sta comprando Bungie, autori di Destiny, per 3.6 miliardi di dollari. Potrebbe essere una notizia sorprendente e inaspettata... di certo lo è stata per alcuni dipendenti di Bungie, che hanno scoperto il tutto solo ora.

Come potete vedere, il noto giornalista di Bloomberg e insider dell'industria videoludica Jason Schreier ha affermato che "entrambe le parti hanno fatto un lavoro decente nel tenere segreta la cosa: molteplici membri dello staff di Bungie hanno scoperto l'acquisizione da me, quest'oggi, quando ho tentato di anticipare la notizia. Bungie ha tenuto un meeting alle 10 del mattino [ndr, fuso orario americano, sono le nostre 19] per dirlo a tutti in contemporanea con l'annuncio pubblico".

Pare quindi che la cosa fosse un segreto di massimo livello per Bungie e per Sony PlayStation. Si tratta ovviamente di una cosa comprensibile, visto che in questo periodo le acquisizioni stanno facendo variare seriamente il valore delle azioni delle compagnie videoludiche.

Per tutti i dettagli sull'acquisizione di Bungie da parte di Sony PlayStation, potete leggere la nostra notizia dedicata a questo indirizzo.

Diteci, cosa ne pensate di quanto accaduto? È una buona "risposta" all'acquisizione (in corso) di Activision Blizzard?