Nintendo ha fatto cancellare da un canale YouTube più di 1.300 brani dei suoi giochi

Nintendo ha obbligato il canale YouTube GilvaSunner a rimuovere più di 1.300 brani tratti dalle colonne sonore di alcuni dei suoi giochi. A darne la notizia è stato il gestore del canale, che ha anche pubblicato su Twitter l'elenco dei giochi colpiti:

Ora, va notato che non è la prima volta che gli avvocati di Nintendo se la prendono con lo stesso canale YouTube, visto che già nel 2020 aveva fatto rimuovere alcuni video. Naturalmente hanno tutti i diritti di farlo, visto che la musica risulta essere di proprietà della compagnia giapponese. Come fatto notare da molti però, compreso il gestore, il canale GilvaSunner non è monetizzato, quini chi lo gestisce non guadagnava nulla dai brani di Nintendo.

Peggio ancora, molti dei brani rimossi non sono sati pubblicati su canali ufficiali come Spotify, così attualmente è difficile ascoltarli. Da sottolineare anche, che molti dei giochi dell'elenco sono ormai fruibili solo tramite emulazione, o rivolgendosi al mercato dell'usato.

Insomma, secondo alcuni Nintendo potrebbe iniziare a dimostrare maggiore flessibilità verso i suoi fan, invece di colpirli di continuo per ogni manifestazione d'amore.

Per comodità, riportiamo l'elenco dei giochi colpiti: