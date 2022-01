It Takes Two diventerà un film: ecco tutti i dettagli sul progetto legato al GOTY 2021

Hazelight Studios ha collaborato con dj2 Entertainment per adattare il videogioco "It Takes Two" in versione cinematografica e televisiva: questo è quanto riportato da Variety.

It Takes Two segue le avventure di Cody e May, due umani trasformati dalla magia in bambole viventi. Intrappolati in un mondo fantastico, devono affrontare i problemi relazionali e una varietà di sfide per tornare alla normalità. Durante il loro viaggio, sono guidati dal guru dell'amore, il dottor Hakim.

"Creare il mondo e la storia di 'It Takes Two' è stato molto divertente per me e il team", ha detto il fondatore e direttore creativo di Hazelight Josef Fares. "Dal momento che ha una narrazione forte con molti personaggi pazzi e altrettanto pazzi momenti di azione co-op, il potenziale è enorme per un grande adattamento al cinema o alla televisione".

Il dottor Hakim con Cody e May

Il gioco è unico in quanto non ha una modalità single-player, ma deve essere obbligatoriamente giocato in co-op con un amico. Ha ricevuto ottime recensioni dalla critica fin dalla sua uscita nel marzo 2021 e ha già vinto decine di premi, compreso il GOTY ai The Game Awards.

"dj2 è onorata di collaborare con Josef, Oskar [Wolontis], e l'incredibile team di Hazelight Studios sull'adattamento di 'It Takes Two,'" ha detto il CEO e fondatore di dj2 Dmitri M. Johnson. "Proprio come il resto del mondo, ci siamo innamorati perdutamente di Cody, May, Rose, il dottor Hakim e l'immaginifico universo fantasy che Hazelight ha creato, e non vediamo l'ora di portare questi personaggi - e questo mondo - in vita sul grande e piccolo schermo".

Al momento della scrittura di questa notizia, nessuno studio o network è legato al progetto, ma le fonti dicono che sta ricevendo offerte da più direzioni. Pat Casey e Josh Miller, gli scrittori di "Sonic the Hedgehog" e del suo imminente sequel, sono impegnati ad adattare "It Takes Two".

L'accoglienza di "It Takes Two" è stata assolutamente stellare da parte della stampa e dei giocatori", ha detto Wolontis, Hazelight Studio Manager. "Siamo molto eccitati per l'opportunità di espandere questa amata IP al di là del gioco, sia per i nuovi fan che per quelli che ritornano ad apprezzarla".

Questo è solo l'ultimo progetto a tema videoludico di cui dj2 si è occupata negli ultimi anni. Oltre ai film di "Sonic the Hedgehog", la società è anche al lavoro sulla serie anime di "Tomb Raider" di Netflix e sta attualmente sviluppando uno show basato su giochi come "Disco Elysium" e un film basato su "Sleeping Dogs".