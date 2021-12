It Takes Two è il GOTY dei The Game Awards 2021

Questa notte, ai The Game Awards 2021, abbiamo avuto modo di vedere l'ultima grande premiazione della serata, il vincitore del GOTY, ovvero del Game of the year. Il vincitore è It Takes Two.

I nominati al GOTY dei The Game Awards 2021, vi ricordiamo, erano:

Ratchet & Clank Rift Apart

It Takes Two

Psychonauts 2

Resident Evil Village

Metroid Dread

Deathloop

La premiazione è stata annunciata da Neil Drukmann, director di The Last of Us e Uncharted 4 presso Naughty Dog. Dopo una presentazione musicale di alto livello che ha fuso molteplici tracce musicali dei vari giochi nomitati al Goty, lo sviluppatore di Sony ha annunciato il vincitore, che ripetiamo essere It Takes Two.

It Takes Two è il gioco cooperativo di Josef Fares che è salito sul palco gioendo senza trattenersi in alcun modo, come è suo solito. L'uomo ha anche detto, "Actually in a way the Oscars got fucked" (In un certo senso, gli Oscars sono andati a farsi fottere), un chiaro riferimento alla sua dichiarazione di anni fa sempre avvenuta ai The Game Awards.

Cosa ne pensate di questa premiazione? Siete d'accordo?