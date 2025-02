Il film di It Takes Two pare in un limbo produttivo: Josef Fares insulta Hollywood

Il videogioco dovrebbe diventare infatti una pellicola, ma pare che il tutto sia in un limbo produttivo e nemmeno Fares ha una chiara idea di come siano messe le cose. Come suo solito, inoltre, non limita le parole e si è messo a insultare l'intera Hollywood .

Nel mentre Hazelight Studios si prepara a pubblicare Split Fiction, sullo sfondo Josef Fares sta pensando ancora al suo precedente progetto, It Takes Two , o per meglio dire al film da tempo annunciato.

Le parole di Fares sul film di It Takes Two

"A Hollywood ci sono così tante stronzate", ha detto Fares a Eurogamer. "Penso che il 90% degli incontri siano in realtà delle stronzate, e che solo nel 10% di essi accada qualcosa". Nonostante ciò, Fares è ancora favorevole a una sorta di adattamento cinematografico di It Takes Two, anche se le sue speranze di vedere il progetto decollare "non sono molto alte" in questo momento.

"Il fatto è che si parla molto, ma si agisce molto poco", dice. "Non so cosa stia succedendo. Spero in qualcosa. Sarebbe bello ottenere qualcosa, ma le mie speranze non sono così alte. Ovviamente si parla molto, ma bisogna avere delle persone che facciano le cose per bene. Se mi impegnassi davvero, accadrebbe. Ho solo bisogno di un paio di mesi a Los Angeles e lo farò. Non ho il tempo... ma farei in modo che le cose accadano. È il mio lavoro".

Bisogna poi ricordare che il film di It Takes Two prevedeva la presenza di Dwayne Johnson come uno dei protagonisti. Fares però non riesce a immaginare l'attore nella parte. Il creativo afferma "no, no, no" all'idea che The Rock interpreti uno degli umani in versione bambola protagonisti del gioco. "Probabilmente non sa nemmeno come sia il progetto", ha detto Fares. "Forse è solo la sua compagnia, o qualcosa del genere".

Ricordiamo infine che potete prenotare Split Fiction pagando 25€ a testa.