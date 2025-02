Honkai: Star Rail svela la versione 3.1: data di uscita, nuovi personaggi e 300 Stellar Jade gratis per tutti

La versione 3.1 di Honkai: Star Rail si intitola "Light Slips the Gate, Shadow Greets the Throne" e sarà disponibile a partire da mercoledì 26 febbraio . Come al solito le novità sono state accompagnate da un trailer e tre codici promozionali, che abbiamo riportato qui sotto.

I nuovi codici promozionali con 300 Stellar Jade gratuite

Di seguito abbiamo elencato i codici promozionali di Honkai: Star Rail condivisi durante la diretta. Avete poco tempo per riscattarli, dunque affrettati.

7A324EYX6SHT - 100 Stellar Jade e 50.000 Credit

- 100 Stellar Jade e 50.000 Credit 4A2KLEHFPBGF - 100 Stellar Jade e 5 Traveler's Guide

- 100 Stellar Jade e 5 Traveler's Guide DB22LWYXPSY3 - 100 Stellar Jade e 4 Condensed Aether

Uno dei nuovi personaggi di Honkai: Star Rail introdotti con Ampherous

Per riscattare i codici di Honkai Star Rail segnalati qui sopra avete due modi: tramite il sito ufficiale di Honkai: Star Rail o direttamente all'interno del gioco. Nel primo caso vi basta aprire il menu principale e cliccare sul pulsante con i tre puntini nella parte alta e scegliere l'opzione "Reedem Code", come nell'esempio qui sopra. Una volta fatto non vi resta che inserire i numeri e le lettere dei codici qui sopra e premere il tasto di conferma. In alternativa potrete riscattarli dal sito ufficiale di Honkai: Star Rail effettuando l'accesso con il vostro account Hoyoverse e visitando questo indirizzo.