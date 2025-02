Dove sono finiti il remake di Final Fantasy 9 e Final Fantasy Tactics? Un noto leaker spiega a che punto sono

Di questi titoli si parla da tempo, ma non sono mai stati annunciati, spingendo anche alcuni a credere che - sempre ammesso che le voci fossero corrette - Square Enix abbia deciso di mettere da parte i progetti. Secondo NateTheHate , però, non è così.

Square Enix in questi anni è parecchio attiva con Final Fantasy, ad esempio con i remake del terzo capitolo, il sedicesimo titolo numerato e non solo pubblicati su varie piattaforme. Non pare però che sia tutto qui. Secondo un leaker, i già chiacchierati progetti del remake di Final Fantasy 9 e della remaster di Final Fantasy Tactics sono ancora in produzione.

Le parole del leaker su Final Fantasy

Un utente, tramite Twitter, ha infatti chiesto al noto leaker se avesse informazioni riguardo a Final Fantasy 9 o Final Fantasy Tactics. La risposta della fonte è la seguente, in traduzione: "Entrambi sono ancora in pieno sviluppo. Final Fantasy 9 non è previsto per il 2025. Magari sarà pubblicato nel 2026".

Un altro utente sottolinea che lo sviluppo pare molto lungo, considerando il tipo di prodotti. NateTheHate replica quindi: "Solo perché non ho sentito nulla a riguardo, non vuol dire che non arriverà quest'anno, giusto per esser chiari. Semplicemente non ho una scaletta di pubblicazioni del gioco al momento."

L'utente insiste quindi chiedendo se per caso allora Final Fantasy Tactics potrebbe arrivare nel 2025, ma ancora una volta il leaker afferma che, per quanto sa, il gioco tattico non arriverà quest'anno. Ripetiamo infine che per ora sono solo rumor e vanno presi con le pinze. Inoltre, il remake di Final Fantasy 9 pare essere un progetto molto più semplice e fedele all'originale rispetto a ciò che è stato fatto col settimo capitolo.

Segnaliamo anche che Final Fantasy 7 Remake, Rebirth e FF16 su Xbox avrebbero dei periodi di uscita previsti, per un noto leaker.