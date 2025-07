Un annuncio su Final Fantasy 9 è arrivato, ma non è quello che vi aspettavate

Square Enix ha fatto un annuncio relativo a Final Fantasy 9 , ma non certo quello che i fan di tutto il mondo si aspettavano. Quindi niente remaster o remake, ma un bel libro illustrato a tema Vivi , che oltretutto non è nemmeno prossimo al lancio, visto che si parla di poterlo avere a maggio 2026.

Un bel libro illustrato!

In effetti l'annuncio è stato fatto dalla divisione Manga & Book di Square Enix, quindi non poteva essere altro, ma lascia comunque appesi i fan che sono in attesa di qualcosa di più grosso.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Luglio è un mese particolare per i fan di Final Fantasy 9, perché è quello in cui fu lanciato il gioco originale su PlayStation 1, quindi quello in cui si festeggia effettivamente il 25° anniversario. Per questo i fan pensavano che sia anche il momento giusto per annunciare un'eventuale nuova versione.

Square Enix, finora, ha pubblicato nuovi artwork, ha annunciato gadget e piccole iniziative dedicate, attraverso il sito ufficiale dei festeggiamenti, ma non ha svelato nulla in merito al gioco in sé, che continua a non essere aggiornato. Va detto che è ancora giocabilissimo, come del resto lo sono tutti i capitoli della serie, ma una riverniciata non gli farebbe male.