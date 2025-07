Diablo Immortal, abbiamo provato il Druido e le novità dell'aggiornamento 4.0

Diablo Immortal ha ricevuto nelle scorse ore un importante aggiornamento che ha introdotto non solo una serie di novità per quanto concerne la struttura e i contenuti del free-to-play targato Blizzard, ma ha anche segnato l'arrivo della nona classe, quella del Druido, che abbiamo avuto modo di provare in anteprima.

Apparso per la prima volta nell'espansione Lord of Destruction del secondo capitolo della saga, per poi tornare di recente in Diablo 4, il Druido si conferma anche in Immortal un combattente dai tratti peculiari, strettamente legato alla natura, agli animali e agli elementi, che può evocare in battaglia per sconfiggere i propri nemici.