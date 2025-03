L'Era della Follia di Diablo Immortal ha una data d'inizio: si parte dalle Selve Contorte

Blizzard ha annunciato che il nuovo aggiornamento maggiore di Diablo Immortal, chiamato l'Era della Follia, inizia il 20 marzo con Le Selve Contorte. Si tratta dell'undicesimo aggiornamento maggiore, che introdurrà nel gioco molti nuovi contenuti.

Blizzard non lo considera solo un aggiornamento, ma un'immersione nel cuore pulsante delle Selve di Sharval, un regno indomito dove la natura stessa è in rivolta. Il giocatore dovrà unirsi ai Druidi e alle Streghe, custodi ancestrali di questi luoghi, per sondare le profondità di una follia inarrestabile. La vostra missione? Proteggere un mondo sull'orlo del baratro, dando mazzate a chiunque, naturalmente.