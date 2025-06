Diablo Immortal annuncia la classe Druido con un fantastico trailer

Blizzard ha annunciato la classe Druido , che farà il proprio debutto in Diablo Immortal il prossimo 3 luglio, presentando il personaggio con uno spettacolare trailer cinematografico, ancora una volta realizzato in maniera eccelsa.

Versatile e potente

Capace di incassare oltre mezzo miliardo di dollari nel suo primo anno, Diablo Immortal è riuscito finora a tenere alto l'interesse dei giocatori grazie a un supporto post-lancio piuttosto solido, e l'arrivo del Druido non farà che rilanciare ulteriormente l'esperienza free-to-play.

Quella del Druido è una classe ibrida, in grado di passare da incantatore a devastatore da mischia, e può trasformarsi in Werewolf o Werebear, ciascuno con attacchi, abilità e meccaniche uniche.

Le sue abilità spaziano da incantesimi naturali (come Fire Tornado, Circle of Life o Earthquake) a evocazioni di compagni animali: lupi, corvi, cervi e persino un grizzly che salta nel cuore del combattimento per spazzare via i nemici con le sue zampate.