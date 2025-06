Anche Meta AI vince la sua battaglia contro il copyright, ma forse è colpa degli avvocati

Meta ha ottenuto una significativa vittoria in una causa intentata da un gruppo di autori, i quali sostenevano che l'azienda avesse impiegato illegalmente le loro opere per addestrare i propri sistemi di IA. La sentenza, emessa dal giudice Vince Chhabria, ha stabilito che Meta ha diritto a un giudizio sommario sulla propria difesa di fair use, o uso lecito, riguardo all'utilizzo dei libri degli autori come dati di addestramento per i suoi Large Language Model (LLM).

In sostanza, il giudice ha riconosciuto che la copia di tali opere per tale scopo non costituiva una violazione. La decisione, tuttavia, non sancisce in maniera assoluta la legalità dell'uso da parte di Meta di tutti i materiali protetti da copyright per l'addestramento dei suoi modelli.