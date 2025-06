ASUS ROG Zephyrus G14 alla prova dei fatti: come si gioca con un laptop e una NVIDIA GeForce RTX 5080

Dopo averlo visto in anteprima nel corso del CES di Las Vegas, abbiamo finalmente messo le mani sul nuovo ASUS ROG Zephyrus G14 2025, il compatto dell'azienda taiwanese che torna con l'obiettivo di regalare grandi soddisfazioni tanto ai videogiocatori, quanto ai creator e ai professionisti.

Al contrario del modello dello scorso anno, l'iterazione più recente del gioiellino targato ROG si presenta con una GPU top di gamma, in particolare con la NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop che porta in dote tutte le tecnologie sviluppate dal team verde e le nuove funzionalità legate all'architettura Blackwell. Abbiamo messo alla prova le potenzialità di questo incredibile laptop con alcuni dei giochi del momento: quelli davvero in grado di spremere ogni singolo FPS di cui è capace il laptop: DOOM The Dark Ages, Dune: Awakening e Black Myth: Wukong, tutti titoli che possono sfruttare al meglio DLSS 4 e Multi Frame Generation.

Prima di passare all'analisi delle prestazioni, diamo un'occhiata alle specifiche e alle novità del nuovo arrivato in casa ROG.

Un laptop compatto e “all around” Come abbiamo accennato in apertura, il nuovo ROG Zephyrus G14 è equipaggiato con il meglio delle componenti disponibili, a partire dal processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 basato su Zen 5 con grafica integrata AMD Radeon 890M e NPU XDNA capace di generare fino a 50 TOPS, caratteristica che permette al laptop di ottenere la certificazione Copilot+ PC.

ROG Zephyrus G14 2025 è equipaggiato con NPU XDNA da 50 TOPS Il laptop di ASUS supporta senza fatica le funzionalità basate su intelligenza artificiale integrate in Windows 11 e le applicazioni che fanno largo uso degli algoritmi più complessi, il tutto senza caricare ulteriormente la CPU. Il display ROG Nebula da 14 pollici con tecnologia OLED, refresh rate fino a 120 Hz e validazione Pantone è perfetto per il gaming, ma può diventare un valido alleato di creator e professionisti alle prese con operazioni di editing e in generale con le attività quotidiane.

ROG Zephyrus G14 2025 conserva il profilo compatto del design introdotto lo scorso anno con uno spessore di 1,59 cm ROG Zephyrus G14 2025 è un portatile vero: il nuovo modello mantiene sostanzialmente invariato l'iconico design che contraddistingue la serie, con uno spessore di soli 1,59 mm e un peso di 1,58 Kg, chassis in alluminio e Slash Lighting ben in vista sul coperchio.

Insomma, anche quest'anno Asus ROG Zephyrus G14 2025 si propone non solo come un ottimo laptop da gaming, ma anche come un'alternativa Windows al MacBook Pro.

RTX 5000 e tecnologie NVIDIA Protagonista assoluta della dotazione è la scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop con 16 GB di GDDR7 e un TDP di 110W (85W + 25W Dynamic Boost). La GPU del team verde porta in dote il pieno supporto alle tecnologie Max-Q della generazione Blackwell: DLSS 4 con modello transformer e Multi Frame Generation, Dynamic Boost e Battery Boost, senza dimenticare Advanced Optimus.

GeForce RTX 5080 Laptop porta in dote tutte le tecnologie Max-Q, inclusi DLSS 4 e Multi Frame Generation Grazie alle rinnovate tecnologie di power gating e alla commutazione di frequenza accelerata, il dispositivo è in grado di performare senza troppi compromessi anche in modalità batteria, passando automaticamente dalla GPU integrata a quella dedicata con una latenza bassissima e controllando dinamicamente le frequenze di clock in base al carico di lavoro, con benefici diretti sull'autonomia che migliora fino al 40%. La GeForce RTX 5080 Laptop trova la sua naturale vocazione nel gaming. Abbiamo testato le capacità di ROG Zephyrus G14 con alcuni dei titoli più giocati al momento e in grado di sfruttare tutte le tecnologie della GPU NVIDIA. Scopriamo insieme com'è andata.

DOOM: The Dark Ages id Software torna con una nuova avventura dalle tinte gotiche che racconta le origini dello Slayer e lo fa con un comparto tecnico in grado di sfruttare appieno le più recenti tecnologie NVIDIA e le capacità di ROG Zephyrus G14. L'engine id Tech8 si esprime al meglio su ROG Zephyrus G14 2025 La GeForce RTX 5080 Laptop gestisce il titolo senza compromessi: con la risoluzione nativa 2880 x 1800 pixel, preset Ultra-Incubo e DLSS 4 bilanciato, la carneficina di demoni vede una media di 65 FPS, con 1% a 55 FPS, il tutto con una qualità grafica che, grazie al modello transformer, è praticamente indistinguibile da quella nativa. DOOM: The Dark Ages, la recensione dello sparatutto in prima persona di id Software Con Multi Frame Generation le cose si fanno ancora più interessanti: la generazione di frame basata su AI di NVIDIA consente di raggiungere prestazioni impensabili fino a poco tempo fa, specialmente su dispositivi compatti come questo. Attivando MFG a 2X si ottengono 85 FPS medi, che diventano 115 FPS a 3X e ben 144 FPS a 4X, con relativa latenza perfettamente tenuta a bada da NVIDIA Reflex. L'engine id Tech8 riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità sul nuovo Zephyrus G14, combinando l'impatto dell'illuminazione globale in ray tracing con prestazioni di livello desktop e con una resa finale ancora più elevata grazie al display ROG Nebula OLED.

Dune: Awakening I deserti di Arrakis non sono mai stati popolati da tanti giocatori come in questi ultimi giorni, tutto grazie a Dune: Awakening, il nuovo survival multiplayer targato Funcom che dà vita all'universo alternativo di Dune con il pieno supporto alle tecnologie RTX, da DLSS 4 con Multi Frame Generation a NVIDIA Reflex. Dune: Awakening supporta DLSS 4 con modello transformer e Multi Frame Generation Il binomio ROG Zephyrus G14 e GeForce RTX 5080 Laptop riesce a gestire il ray tracing senza troppi sforzi e permette di godersi l'avventura tra le sabbie al massimo delle sue possibilità. Nonostante un'ottimizzazione non ancora matura, con risoluzione 2880 x 1800 pixel, DLSS bilanciato e preset Ultra, il piccolo di ASUS ottiene una media di 64 FPS con 1% fisso a 36 FPS, rendendo il gioco pienamente godibile senza l'ausilio della generazione di frame. Dune: Awakening la recensione di un viaggio ad Arrakis evocativo e impegnativo Multi Frame Generation alza però l'asticella delle prestazioni e già a 2X la media tocca 89 FPS, che diventano 128 FPS a 3X e 154 FPS a 4X. Anche in questo caso il DLSS 4 mette in mostra tutta la qualità di cui è capace il modello transformer: se con profilo bilanciato l'immagine scalata è sostanzialmente indistinguibile da quella nativa, con profilo qualità quest'ultima viene persino migliorata.