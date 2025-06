Nvidia: disponibili sullo store ufficiale le Founders Edition delle 5070, 5080 e 5090

Buone notizie per i gamers e per chi è alla ricerca di una nuova scheda grafica. Finalmente sullo store ufficiale di Nvidia sono disponibili le schede grafiche 5070, 5080 e 5090, in particolar modo sono disponibili le Founder's Edition.

Rispettivamente, i prezzi indicati per le diverse versioni sono: 629€ per la 5070, 1.139€ per la 5080 e infine, la più costosa ma anche la più performante, 2.269 per la 5090. Le nuove schede grafiche della serie 50 GeForce RTX sono basate sull'architettura Nvidia Blackwell e sono pensate per offrire il massimo della potenza e della velocità agli utenti.