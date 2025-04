Un teaser trailer di Diablo 4 e Immortal svela un crossover con Berserk

Nessun dettaglio per ora

Per il momento Blizzard non ha svelato nessun dettaglio, ma la presenza dei loghi di PlayStation, Xbox, Steam e dispositivi mobile suggerische che questo crossover riguarderà sia Diablo 4 che il free-to-play Diablo Immortal. Per ulteriori informazioni, non ci resta che attendere.

Per chi non lo conoscesse, Berser è un manga dark fantasy creato da Kentaro Miura e iniziato nel 1989. Dopo la morte del suo autore, la serie prosegue grazie a Koji Mori e Studio Gaga. La storia segue Gatsu, un guerriero solitario con un passato tormentato, che combatte contro forze demoniache e cerca vendetta contro Grifis, il carismatico leader della Squadra dei Falchi, che ha sacrificato i suoi compagni per ottenere un potere demoniaco senza pari.

Il manga è noto per la sua violenza cruda e le tematiche oscure affrontate, che sicuramente calzano a pennello con Diablo. Insomma, è probabile che quest'annuncio farà la gioia di tantissimi giocatori, in attesa di scoprire ulteriori particolari in merito.