Diablo 4 durerà 10 anni: Blizzard conferma l'impegno a lungo termine sul gioco

"Siamo qui per il lungo periodo", ha confermato il capo di Diablo sul quarto capitolo, "Di recente abbiamo fatto una pianificazione a lungo termine", spiegando che l'idea è andare avanti per 10 anni, se non qualcosa di più.

L'idea si basa su una roadmap già stabilita , un programma molto ampio che prevede aggiornamenti costanti ed espansioni per il gioco, in maniera simile a quanto abbiamo visto con Diablo 3, che in effetti sta ancora andando avanti a 13 anni dalla sua uscita originale, dunque non stentiamo a credere alle parole di Fergusson.

Il primo Diablo con più di un'espansione maggiore

"Ho creato una tabella di marcia di 10 anni", ha riferito Fergusson nell'intervista, "In realtà era una tabella di marcia di 12 anni", dunque l'idea iniziale sembrava ancora più ampia, ma probabilmente l'arco decennale risulta più realistico anche in vista di possibili cambiamenti del mercato che, al momento, sono imprevedibili.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il programma ufficiale dei nuovi contenuti in arrivo pubblicato da Blizzard pone la prossima grossa espansione di Diablo 4 nel 2026, cosa che potrebbe risultare deludente per i giocatori che si aspettavano forse i nuovi contenuti già quest'anno, ma per le prossime stagioni del 2025 sono comunque previste molte novità interessanti.

D'altra parte, se si considera le dimensioni della prima espansione, Vessel of Hatred, è comprensibile che il team abbia necessità di distanziare maggiormente queste uscire, rappresentando quantità di contenuti davvero importanti e in grado di variare l'esperienza in maniera sostanziale.

In effetti, si tratta già di un'evoluzione rispetto ai capitoli precedenti, considerando che Diablo 4 sarebbe il primo ad avere più di un'espansione maggiore: ricordiamo infatti che i progetti per i nuovi contenuti dopo Diablo 3 Reaper of Souls vennero cancellati per portare avanti il supporto in maniera diversa.