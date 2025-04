PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi PS4 e PS5 di aprile

Questo è un mese molto interessante per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium: fra i giochi PS4 e PS5 di aprile troviamo un grande successo come Hogwarts Legacy, l'eccellente open world ambientato nel Wizarding World, ma anche un debutto importante come quello di Blue Prince, l'affascinante roguelike investigativo in prima persona sviluppato da Dogubomb.

La lista delle novità include poi la seconda parte dell'avventura narrativa Lost Records: Bloom & Rage, nonché gli assolati campi del gioco di golf EA Sports PGA Tour, ma non mancano alcuni altri titoli e i classici PlayStation, rappresentati in questo caso dal survival horror Alone in the Dark 2 e dal picchiaduro War of the Monsters.

Qual è il gioco migliore in arrivo ad aprile nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium per i lettori di Multiplayer.it? Secondo il nostro sondaggio si tratta naturalmente di Hogwarts Legacy (53%), seguito da Blue Prince (28%) e da Battlefield 1 (9%).