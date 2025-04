Blue Prince è uno dei giochi migliori che l'autore di Balatro abbia mai giocato

LocalThunk, l'autore della hit Balatro , ha speso parole di elogio per Blue Prince di Dogubomb, definendolo uno dei migliori giochi a cui abbia mai giocato . Lo ha fatto con un post pubblicato su X, dove ha anche girato il link per acquistare il gioco da Steam, esaltato dalla sua esperienza.

Un gioco esaltante

Nel post possiamo leggere: "Blue Prince è già uno dei migliori giochi a cui abbia mai giocato e sento ancora di averne scalfito solo la superficie. È uscito oggi, ma fortunatamente per me ci ho giocato tutta la settimana (vantaggi del mestiere)".

LocalThunk ha poi continuato: "Prendete un diario, una penna e comprate subito il gioco".

Blue Prince vede il giocatore esplorare una misteriosa magione chiamata Mt. Holly, le cui stanze cambiano in continuazione. È disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S e X ed è giocabile anche tramite Game Pass e PlayStation Plus, per la gioia degli abbonati.

"In Blue Prince, vi imbarcherete in un'esperienza che sfida i generi, piena di un mix unico di mistero, strategia e puzzle che si intrecciano per creare un viaggio imprevedibile. Le vostre esplorazioni vi condurranno alla fantomatica Stanza 46?", recita la descrizione del gioco.

Attualmente Blue Prince è il gioco con la media voto più alta del 2025 su OpenCritic, insieme a Split Fiction di Hazelight Studios, con tanti che lo hanno definito uno dei potenziali candidati al premio di gioco dell'anno.

