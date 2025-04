Tutti i modi in cui il gioco vi fa sentire di stare andando velocissimi, poi, dovrebbero finire al più presto sui tavoli dei dirigenti del Sonic Team perché il riccio blu, soprattutto dopo le sue ultime avventure in 3D, avrebbe molto da imparare da Haste: Broken Worlds.

Ogni capitolo del gioco, quindi, si comporta come un piccolo roguelite a sé stante generato proceduralmente: ha una serie di livelli, mercanti e incontri uno di seguito all'altro , con qualche possibilità di scelta, e un boss alla fine. I livelli che compongono ogni capitolo non sono mai gli stessi, cosa che rende l'apprendimento più difficile visto il numero limitato di vite.

Ora gli autori di Content Warning hanno rilasciato un'esperienza completa con tanto di protagonista, storia, progressione e, qui è il suo bello, un gameplay a tutta velocità. L'impostazione è quella di un roguelite molto permissivo , visto che l'intera esperienza è divisa in capitoli e che se si muore durante uno di loro c'è solo quello da ricominciare e non tutti i precedenti.

Non capita spesso che un prototipo nato in poche ore durante una game jam diventi un gioco fatto e finito. Haste: Broken Worlds , però, è una piacevolissima eccezione, vista la viralità raggiunta dal suo prototipo quando è stato messo sui canali social del suo sviluppatore, Landfall.

Non ci sono due corse uguali in Haste e questa è sia una benedizione sia una maledizione perché, da un lato, non si possono imparare schemi o circuiti (quindi migliorare è solo una questione di riflessi e padronanza degli strumenti), dall'altro però l'esperienza non annoia quasi mai, dato che è tutto sempre nuovo.

Atterrare su una parte in discesa dell'ambiente le farà guadagnare velocità , atterrare su una pendenza sfavorevole, gliela farà perdere. Con il tempo sono poi disponibili nuovi strumenti, come una cappa per planare più lontano o un rampino, che diventano sempre più utili all'aumentare della difficoltà.

Progressione, oggetti e frenesia

All'interno di ogni Frammento potrete raccogliere delle scintille, la moneta temporanea che vi permette di acquistare potenziamenti attivi e passivi. Al termine di ogni Frammento (sia quando lo battete, sia quando finiscono le vite) riceverete un po' della valuta generale che serve ad acquistare i potenziamenti più forti (come il rampino) o a migliorare le proprie statistiche (vite, salute, accelerazione) presso uno degli npc.

In alcuni livelli possono comparire come delle autostrade per guadagnare ancora più velocità

Haste non vi sommergerà di personaggi, di storie complesse o di sottotrame da decifrare, è un gioco per andare veloce e baste, e gli sviluppatori lo sanno. È anche un gioco stancante: non siamo riusciti a provarlo quasi mai per più di un'ora di fila perché richiede veramente molta concentrazione, anche se si devono premere praticamente solo due bottoni.

Migliore è l'atterraggio a ogni salto, maggiore è la velocità guadagnata, più si riesce a rimanere lontano dall'onda distruttrice che insegue Zoe. Poi ci sono le rocce, i tronchi, raggi laser, magma, meduse di energia assassina e tutta una coorte di altre strutture folli disegnate per farvi fuori. Ogni livello è generato proceduralmente con un sistema che combina tutti questi elementi, la morfologia del terreno e il posizionamento delle scintille per creare l'esperienza di corsa videoludica più frenetica degli ultimi anni.

I boss di Haste, purtroppo, non sono tutti diversi per ciascuno dei 10 livelli

Purtroppo, i boss non sono memorabili come il resto del gioco ed essendo solo 4 li incontrerete di nuovo, modificati e più difficili. Ci è dispiaciuto che il team non sia riuscito a inventarsene di più, perché faticare per arrivare in fondo a un livello e ritrovarsi davanti lo stesso nemico, ma reso artificialmente più difficile solo per riempire un posto ci ha lasciato un po' perplessi.

Un gioco a tutta velocità, infine, è tanto efficace nel suo impatto quanto la sua colonna sonora, e Haste non delude affatto. L'EDM più spinto si alterna a ritmi acidi, a tratti house, passando per melodie asciutte ma che, come si dice in gergo, "spingono fortissimo". Giocare a Haste è un'esperienza che non ammette distrazioni e premia con adrenalina pura, nonostante qualche scivolone nella gestione della difficoltà e nei boss ripetitivi.