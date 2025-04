Zenless Zone Zero presenta la versione 1.7: data di uscita, nuovi personaggi giocabili e 300 Polychrome gratis

Potrete riscattarlo inserendo " MOCKINGBIRD " sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Sarà valido solo fino a domani, 11 gennaio, dunque riscattatelo finché siete in tempo.

L'aggiornamento 1.7 si intitola "Bury Your Tears With the Past" e sarà disponibile a partire dal 23 aprile . Come da tradizione, tra una novità e l'altra presentata è stato svelato un codice promozionale che offre a tutti 300 Polychrome e varie risorse utili.

Hoyoverse oggi ha presentato la versione 1.7 di Zenless Zone Zero . Facciamo una panoramica delle novità in arrivo, che includono nuove missioni della storia e opzionali, personaggi giocabili ed eventi a tempo limitato.

I nuovi personaggi in arrivo

La versione 1.7 proseguirà la storia di Zenless Zone Zero con nuove missioni principali che concluderanno quella definita come la "Stagione 1" del gioco. A queste si aggiungono anche due archi narrativi opzionali dedicati ai due personaggi giocabili introdotti con l'aggiornamento, ovvero Vivian e Hugo.

Vivian è un'unità di rango S di tipo Anomaly ed elemento Ether. La sua specialità usare il suo ombrello per colpire gli avversari come se fosse un fioretto e volteggiare in aria per poi eseguire potenti attacchi speciali, causando danni e accumulando Anomaly Buildup. Invece, Hugo è un personaggio rango S di tipo Attack ed elemento Ice. In battaglia usa falce ghiacciata, che sfrutta per eseguire sia rapide combo che potenti attacchi caricati. Le sue capacità offensive aumentano ulteriormente quando gli avversari sono storditi.

Nella prima fase della versione 1.7 sarà il turno del banner di Vivian e il ritorno di quello di Jane Doe. Nella seconda fase saranno disponibili quelli di Hugo e Lighter.

Non mancheranno ovviamente delle nuove attività a tempo limitato. Tra questi ci sono i due classici eventi di log-in che garantiscono 10 Encrypted Master Tape e 10 Boopon. Gli altri includono sfide di combattimento e mini-giochi con varie ricompense in palio, tra cui Polychrome. In particolare tornerà l'evento Bangboo Bash con sfide platform in singolo e multiplayer che ricordano per certi versi Fall Guys.