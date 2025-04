Minecraft 2 si farà? Ecco la risposta di Mojang

Il mondo di Minecraft è uno, e probabilmente continuerà ad evolversi per molto tempo, ma questo non comporta probabilmente un vero e proprio stacco per avviare un nuovo capitolo, considerando che si assisterà piuttosto a modifiche e trasformazioni del gioco di base.

Non è tanto la mancanza di volontà di creare un nuovo capitolo, ovviamente, quanto piuttosto l'idea che il concetto di un seguito vero e proprio per un gioco del genere sia insostenibile, considerando che sarebbe come trovarsi di fronte a una " Terra 2 ".

In una recente intervista pubblicata da IGN, l' executive producer di Mojang, Ingela Garneij , ha risposto anche alla domanda sulla possibilità che esista un Minecraft 2 , spiegando che questo è improbabile, per il modo in cui il gioco è strutturato.

Può esistere una Terra 2?

"Pensate che avremo una Terra 2?", ha chiesto Garneij, esponendo la sua visione sull'evoluzione del gioco e su un possibile Minecraft 2. "No, no, non ci sarà un Minecraft 2", ha detto chiaramente il producer di Mojang.

Tuttavia, anche se non c'è un sequel in progetto, Mojang spera che Minecraft rimanga rilevante ancora per anni: "Esistiamo da 15 anni", ha spiegato Garneij, ricordando come Minecraft abbia festeggiato il suo 15° anniversario proprio l'anno scorso.

"Vogliamo esistere per almeno altri 15 anni, quindi io e Agnes [Larsson, direttore del gioco] lavoriamo come una squadra. Stabiliamo la visione e la strategia del nostro gioco per quello che possiamo fare oltre". Questo non significa però che mantenere questa visione per così tanto tempo non sia privo di sfide, soprattutto in ambito tecnico.

Il fatto che Minecraft sia basato su una tecnologia e una piattaforma di 15 anni fa pone ovviamente delle grandi sfide in ambito tecnico, anche per il futuro, e questo può essere il vero limite per la sussistenza di Minecraft sul lungo termine, ma è difficile che possa essere soppiantato da un vero e proprio Minecraft 2, che al momento non esiste nei piani di Mojang.

In questi giorni abbiamo visto che i giocatori di Minecraft sono aumentati parecchio grazie al film, mentre il gioco ha recentemente ricevuto il primo drop con nuovi contenuti del 2025 con l'arrivo di Spring to Life.