La musica di Minecraft riceve un grande onore dalla Biblioteca del Congresso: è il 2° videogioco a farcela

I dettagli sulla colonna sonora di Minecraft

I suoni di Minecraft: Volume Alpha di Daniel Rosenfeld si uniranno alle musiche di Super Mario Bros. come uno dei più importanti brani musicali per videogiochi mai registrati.

Quest'anno si aggiungono anche classici del rock e del pop come il monumentale album Goodbye Yellow Brick Road di Elton John, il debutto di Chicago Transit Authority, la registrazione originale del cast di Broadway di Hamilton, My Life di Mary J. Blige e Back to Black di Amy Winehouse.

"Questi sono i suoni dell'America, della nostra vasta storia e cultura. Il National Recording Registry è la playlist della nostra nazione in continua evoluzione", ha dichiarato il Bibliotecario del Congresso Carla Hayden. "La Biblioteca del Congresso è orgogliosa e onorata di selezionare questi tesori sonori degni di essere conservati, tra cui musica iconica in una varietà di generi, registrazioni sul campo, storia dello sport e persino i suoni della nostra vita quotidiana con la tecnologia". La colonna sonora di Minecraft è il secondo contenuto musicale di un videogioco inserito nella Biblioteca, dopo che il tema sonoro di Super Mario Bros., inserito nel 2023. La coincidenza in questo caso è che in tale anno è uscito il film di Super Mario, così come quest'anno è uscito il film di Minecraft, che ha causato caos nelle sale: la polizia è dovuta intervenire, in un caso.