Welcome to Brightville è un action "mana-punk" a metà fra BioShock e Atomic Heart

"Con Welcome to Brightville volevamo creare un immersive sim che reagisse davvero al giocatore , non solo a livello meccanico ma anche emotivo", ha dichiarato Contrast Games. "Abbiamo combinato incantesimi, esplorazione e narrazione musicale in un modo che risulta al tempo stesso sperimentale e profondamente radicato nelle tradizioni del genere."

Il team di sviluppo kazako Contrast Games ha annunciato Welcome to Brightville, un action "mana-punk" a metà fra BioShock e Atomic Heart , mosso dal potente Unreal Engine 5 e in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2027.

Un progetto interessante ma ancora distante

Mentre si parla di rinvio per Judas, anche Welcome to Brightville non si pone come un progetto dal debutto imminente, tutt'altro: come detto, il gioco sarà disponibile solo nel 2027 e dunque ci sarà davvero parecchio tempo per parlarne.

Ad ogni modo, i presupposti sono molto interessanti: la struttura di Welcome to Brightville ruota attorno a un sistema di magie combinabili che consentono di manipolare l'ambiente e affrontare i nemici in maniere sempre diverse: dal fuoco all'energia, passando per l'acqua e l'elettricità, ogni incantesimo può essere intrecciato con altri per generare effetti devastanti o soluzioni alternative ai classici scontri.

Questo approccio alla libertà d'azione che si estende anche all'interazione con i PNG, che scopriremo essere dotati di personalità e archi narrativi che si evolvono dinamicamente, sullo sfondo di una direzione artistica che già dal trailer promette grandi cose.