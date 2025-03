Twisted Tower, abbiamo provato lo sparatutto indie ispirato a BioShock

Palesemente ispirato a BioShock , il gioco porta sullo schermo uno stile vintage perfettamente in linea con le atmosfere del classico diretto da Ken Levine, pur catapultandoci all'interno di un'ambientazione diametralmente opposta alla Rapture sottomarina: un'altissima torre pensata come una sorta di parco tematico, in realtà covo di un'organizzazione senza scrupoli.

Una torre misteriosa, una donna in pericolo, un malvagio rapitore e un esercito di psicopatici mascherati da buffi animali ad attenderci: sono questi gli ingredienti di Twisted Tower , il nuovo sparatutto sviluppato da Atmos Games, un team in realtà composto da un'unica persona che ha dedicato gli ultimi tre anni a questo interessante progetto.

L'inquietante contrasto fra il tema del parco giochi e il gore si pone fin da subito come l'ingrediente principale di un titolo che proprio su queste basi fonda il proprio stile, avvolgendoci in un'atmosfera surreale mentre entriamo in possesso delle tessere necessarie per accedere ai diversi piani della torre dall'ascensore principale.

Chi è stato? Un individuo avvolto dal mistero, Mr. Twister, che dagli schermi dell'impianto ci sfida a salvare la donna prima che sia troppo tardi. Così, dopo aver raggiunto in barca la baia in cui si trova l'imponente edificio, entriamo e la situazione diventa subito molto chiara quando alcune mascotte ci corrono incontro, armate fino ai denti e mosse da una furia omicida.

Per stessa ammissione dell'autore, Twisted Tower non prova a fare nulla di complicato dal punto di vista della trama, che appare particolarmente lineare. Siamo nella Londra del 1945 e il nostro personaggio viene attirato presso la Twisted Tower: una torre altissima, costruita per diventare un'attrazione da brivido , in cui qualcuno ha condotto la sua fidanzata.

Gameplay: fra BioShock e Wolfenstein 3D

Le meccaniche che caratterizzano l'esperienza di Twisted Tower sono semplici ma accattivanti: il nostro personaggio deve esplorare diverse sale, cercare monete e risorse in qualsiasi oggetto abbandonato (citando in tale frangente il capolavoro di Ken Levine in maniera palese), affrontare gli eventuali nemici che lo attendono o che scendono in campo quando le porte si chiudono e lo scenario si trasforma in un'arena improvvisata.

I pericolosi clown di Twisted Tower

Non c'è iron sight né, per il momento, abilità speciali che possano arricchire il sistema di combattimento, molto asciutto ma funzionale all'azione, propenso talvolta a farci saltare dalla sedia con apparizioni improvvise o attirandoci all'interno di trappole che non lasciano scampo: fortuna che i checkpoint sono molto frequenti e ben posizionati.

Siccome alcuni nemici sparano, gli scontri più avanzati della demo richiamano vagamente un'impostazione in stile run & gun, sebbene non ci si trovi mai davvero in situazioni di schiacciante inferiorità numerica o bersagliati da tutte le parti. No, Twisted Tower prova piuttosto a mischiare le carte in tavola con interruttori, porte che si aprono ma bisogna capire dove, sale che si rovesciano letteralmente, rampe che si spostano e consentono di accedere a zone in precedenza irraggiungibili.

Una sequenza di combattimento di Twisted Tower

Lungo il cammino si entra in possesso di nuove armi che è possibile potenziare utilizzando le monete raccolte fino a quel momento, presso determinate postazioni, andando a sbloccare modalità di fuoco secondario e migliorando aspetti come potenza, cadenza di fuoco, velocità di ricarica e capienza del caricatore. La barra della salute non si ricarica in autonomia, dunque occhio a procurarvi degli snack per ripristinarla.