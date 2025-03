Forza Horizon 5 su PS5 richiederà un account Microsoft obbligatorio per giocare

Trattandosi peraltro di un gioco con forte componente multiplayer online, sebbene giocabile anche in single player, Forza Horizon 5 richiede sostanzialmente sia un account PSN che uno Microsoft , attraverso il collegamento tra i due diversi account che abbiamo visto anche in vari altri casi di titoli multipiattaforma condivisi.

Le informazioni riportate nelle FAQ ufficiali confermano che Forza Horizon 5 su PS5 richiederà un account Microsoft obbligatorio per poter utilizzare il gioco sulla console Sony, ribadendo di fatto una soluzione già intrapresa per altri giochi multipiattaforma a partire da Minecraft, ma che non manca di risultare controversa anche in questo caso.

Una soluzione ormai standard ma sempre controversa

Si tratta di un'operazione diventata una sorta di standard ma che continua a non essere ben vista dai giocatori, sebbene gli utenti console si dimostrino generalmente meno combattivi di quelli PC di fronte a richieste di questo genere.

È una soluzione utilizzata spesso anche dai publisher third party che propongono ognuno un proprio account specifico, ma in questo caso il fatto che si tratti di un account Microsoft da inserire in una console Sony può risultare piuttosto curioso, sebbene non sia la prima volta che accade.

Qualche polemica è già scaturita al riguardo, sommandosi a quelle già emerse sul fatto che Forza Horizon 5 sia previsto solo in edizione digitale e non in versione fisica, elemento che ha generato sicuramente più proteste finora tra gli utenti più tradizionalisti.

Le FAQ specificano, peraltro, che non si potranno importare su PS5 salvataggi di Forza Horizon 5 provenienti da altre piattaforme, dunque la progressione non sarà cross-platform per il gioco, sebbene i contenuti generati dagli utenti possano essere utilizzati da una piattaforma all'altra.

Nel frattempo abbiamo visto che Forza Horizon 5 è primo nella classifica dei preorder del PlayStation Store in vari paesi, Italia inclusa.