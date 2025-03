Dragon Ball: il cosplay di C18 da Itsbekejacoba può stendere tutti già con un selfie

L'eterno Dragon Ball torna sempre ad essere fonte d'ispirazione per la cosplayer come nel caso che proponiamo oggi, anche qui con un ottimo cosplay di C18 da parte di Itsbekejacoba, che si è cimentata sul personaggio di Toriyama davvero con ottimi risultati.

C18, o Androide 18, è in effetti un grande classico come soggetto per le cosplayer, come abbiamo visto in molti altri casi, e in questo caso si tratta di un'interpretazione molto fedele all'originale, costruita con l'attenzione ai dettagli che possiamo aspettarci da quella che è forse la cosplayer più famosa in Giappone.

Itsbekejacoba riprende il personaggio nella sua tipica mise casual, con giacca di jeans, minigonna coordinata top nero e maglia a maniche lunghe a strisce orizzontali. La ricostruzione è classica e veramente riuscita, riprendendo precisamente il fascino del personaggio, recuperando quello che è diventato un vero e proprio classico degli anni 80-90.